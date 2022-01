Ricardo Goulart aceita proposta e fica perto de reforçar o Santos

O Santos está muito perto de acertar a contratação do seu camisa 10. Depois de tentar e desistir da contratação de Nathan, que acertou com o Fluminense, o Peixe deve anunciar nos próximos dias a contratação do meia Ricardo Goulart, que estava no Guangzhou Evergrande, da China.

O jogador aceitou a proposta do Peixe, que tem uma garantia de salário de cerca de R$ 500 mil, além de bônus por ações de marketing. Goulart ficou empolgado com o projeto apresentado pelo Santos e deve assinar um contrato de dois anos de duração. Apenas detalhes burocráticos ainda precisam ser resolvidos para o anúncio da contratação.

A última partida de Goulart foi em agosto. Na temporada de 2021, foram 13 jogos, com sete gols e uma assistência. Em 2020, foi emprestado ao Hebei e participou de 22 jogos com quatro bolas nas redes e cinco assistência. Ele considerado um dos melhores jogadores da Superliga Chinesa.

Caso confirmado, Goulart será o terceiro reforço do Santos para 2022. O clube já anunciou o zagueiro Eduardo Bauermann e o meia Bruno Oliveira.