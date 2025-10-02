Ricardo Gluck Paul é reeleito presidente da FPF no quadriênio 2026-2029 Chapa do presidente é composta por Ricardo Oliveira, Danielle Almeida, Sandeclei Monte, Helinho Júnior e Emerson Dias. O Liberal 02.10.25 10h57 A posse do segundo mandato do atual vice-presidente da CBF ocorrerá em julho de 2026 (Imagem/divulgação) O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, foi reeleito para presidir a entidade no quadriênio de 2026 a 2029. A posse do segundo mandato do atual vice-presidente da CBF ocorrerá em julho de 2026, sucedendo uma gestão que modernizou e valorizou o futebol do Pará. A administração de Ricardo elevou o número de competições oficiais anuais no Pará, de cinco para mais de trinta. O aumento representa um crescimento superior a 500% na atividade esportiva promovida pela entidade nos últimos anos. Sob a liderança do presidente, houve uma reformulação dos torneios profissionais, que agora contam com as séries A1, A2 e A3, todas disputadas por doze clubes. Esse modelo permitiu um investimento inédito, especialmente direcionado às competições de acesso ao longo da pirâmide futebolística. A gestão também criou a Copa Grão-Pará e a Supercopa Grão-Pará, ampliando o calendário dos times e reforçando a representatividade das agremiações. Além disso, o suporte ao futebol amador foi fortalecido, dobrando o investimento do programa FPF Realiza em apenas dois anos, passando de R$ 300 mil para R$ 600 mil. O trabalho de Gluck Paul também se concentrou em atrair grandes eventos esportivos para o Pará. A realização da partida da Seleção Brasileira contra a Bolívia, válida pelas Eliminatórias da Copa de 2026, e a disputa da Supercopa Rei do Brasil entre Flamengo e Botafogo comprovam o esforço. Para o novo ciclo, o presidente aclamado terá uma diretoria composta pelos vice-presidentes Ricardo Oliveira, Danielle Almeida, Sandeclei Monte, Helinho Júnior e Emerson Dias. A chapa promete dar continuidade ao trabalho de inovação e focar no constante fortalecimento do futebol paraense. 