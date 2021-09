Reunião sobre o Campeonato Paraense Feminino de 2021 termina sem definições

Na última terça-feira (14) ocorreu a reunião preliminar entre Federação Paraense de Futebol (FPF) e o clubes que pretendem disputar o Campeonato Paraense Feminino. Segundo Del Filho, o encontro serviu para saber quais clubes vão participar da competição e debater propostas sobre formado e custos.

“Foi uma reunião preliminar. Ontem [terça-feira] foram apresentadas as ideias iniciais da competição para que os clubes decidissem se vão participar ou não”, comentou. Del também explicou que as inscrições estão abertas e vão até o próximo dia 24.

A reunião que vai decidir os detalhes definitivos da competição deve ocorrer no dia 29 de setembro, com a presença dos representantes dos clubes e da própria Federação.

Segundo uma fonte de O Liberal, a FPF deseja começar a competição em novembro, porém o calendário só será confirmado no encontro realizado no final do mês.

