Reserva no Paysandu na Série C, volante reforça clube da Série B em 2022

Mais um jogador do Paysandu está me malas prontas para o futebol do Nordeste. Quem seguiu esse rumo foi o volante Bruno Paulista, de 26 anos. O jogador assinou com o CSA, que divulgou a contratação nas redes sociais neste domingo (2).

Pelo clube de Alagoas, Bruno deve ter calendário recheado em 2022. O jogador vai disputar o Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileirão.

Bruno chegou ao Paysandu em março de 2021 e esteve no elenco bicolor que disputou o Parazão, Copa do Brasil e Série C. Pelo Papão, o volante atuou em 20 partidas e marcou apenas um gol. O jogador teve muitos problemas com lesão e, por isso, não engatou uma sequência de partidas pelo time da Curuzu.

Lesões, inclusive, têm sido um ponto negativo na carreira do atleta. Prova disso, é que desde 2015, fez apenas sete partidas com a camisa do Sporting-POR. Emprestado ao Vasco-RJ em 2018 e ao Londrina-PR em 2019, sofreu com o mesmo problema - fez apenas quatro jogos em cada uma das equipes.