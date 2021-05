SÉRIE B: Vasco acerta o empréstimo de Sarrafiore, do Internacional, até o fim de 2021

Após a venda de Talles Magno e a rescisão do contrato de Carlinhos, o Vasco agiu rapidamente e acertou a contratação do meia Martín Sarrafiore, do Internacional. O argentino chega por empréstimo até o fim desta temporada. A informação foi publicada originalmente pelo site "Uol" e confirmada pela reportagem do LANCE!.

Sarrafiore esteve emprestado pelo mesmo Colorado ao Coritiba na temporada passada e chamou atenção quando precisou ir para o gol após a expulsão de Wilson. Naquele jogo contra o Fortaleza, ele defendeu um pênalti.

A contratação de Sarrafiore vai na linha de jogadores polivalentes que Alexandre Pássaro revelou ser importante nesta mesma quinta-feira. O canhoto de 23 anos atua em diferentes funções no meio campo.