Rennes x Nice: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/01) pela Ligue 1

As equipes Rennes x Nice disputam nesta segunda-feira (02/01) a 17° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Roazhon Park, em Rennes. Confira o horário e onde assistir a partida:

Onde assistir Rennes x Nice ao vivo?

A partida Rennes x Nice pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Rennes x Nice chegam para o jogo?

Rennes ocupa a 5° posição da Ligue 1 com 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 32 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Nice está em 10° lugar na competição e soma 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe está invicta há 7 rodadas.

Escalações

Rennes: Steve Mandanda; Hamari Traore, Warmed Omari, Arthur Theate, Adrien Truffert; Benjamin Bourigeaud, Lesley Ugochukwu, Flavien Tait; Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo, Martin Terrier. Técnico: Bruno Génésio.

Nice: Kasper Schmeichel; Jean-Clair Todibom, Dante, Pablo Rosario; Jordan Lotomba, Hicham Boudaoui, Khéphren Thuram, Melvin Bard; Nicolas Pépé, Gaëtan Laborde, Ross Barkley. Técnico: Lucien Favre.

FICHA TÉCNICA

Rennes x Nice

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Roazhon Park, em Rennes

Data/Horário: 02 de janeiro de 2023, 17h