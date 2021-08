Renato sofre com baixas, mas pode ter um Flamengo encorpado contra o Grêmio

Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão, Arrascaeta, Bruno Henrique... Era natural que o Flamengo sentisse falta de cinco de seus titulares, e foi o que aconteceu diante do Ceará, no empate em 1 a 1 no Castelão. Por mais que Renato Gaúcho tenha demorado para fazer as trocas, e, principalmente, não ter apostado em Pedro antes, as opções entre os reservas para o técnico não eram muitas. Contudo, a semana se inicia no Rubro-Negro com boas perspectivas para o comandante.

As certezas são os retornos de Willian Arão e Bruno Henrique - que cumpriram suspensões no domingo - ao time contra o Grêmio, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os estrangeiros, fora por fadiga muscular, segundo o clube, também devem encorpar a equipe titular para o duelo em Porto Alegre.

E há a expectativa pela estreia de Andreas Pereira, novo reforço do Flamengo.

- Chegou no sábado, conversamos, ficou no Rio fazendo os exames. Vou falar amanhã (segunda), na reapresentação, com a comissão sobre as condições dele; Vamos saber se terá condições de viajar conosco - afirmou o treinador.

Renato e Vitinho valorizaram o ponto conquistado diante de um adversário difícil com razão. Afinal, o Ceará soma apenas quatro pontos a menos que o Flamengo e, desde 2018, foram três vitórias para cada lado. A partir do gol do camisa 11, aos seis minutos da etapa final, o jogo ficou aberto, com chances lado a lado. Renato, por sua vez, mexeu na equipe apenas aos 37 minutos.

As entradas de Max, Lázaro, Gustavo Henrique e Pedro, este último no lugar de Gabigol, mostram que as opções eram poucas em relação ao elenco completo.

Se deixou claro que entende Pedro e Gabi como concorrentes à mesma vaga, o técnico também indicou que Vitinho pode funcionar como substituto de Arrascaeta, atuando mais pela faixa central. A fase do camisa 11 é boa, e na quarta, diante do Grêmio, é um dos atletas que pode entrar para mudar o jogo.

O retorno de Gustavo Henrique às partidas após ter cumprido quarentena por conta da Covid-19 também é para ser comemorada diante do momento ruim de Bruno Viana e a possível ausência de Léo Pereira, que será reavaliado no CT nesta segunda-feira. A delegação embarca para Porto Alegre na terça-feira.