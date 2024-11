Renato Gaúcho se desculpa após declaração polêmica e critica a imprensa esportiva

O técnico Renato Gaúcho foi às redes sociais nesta quarta-feira (27/11) para pedir desculpas por declarações polêmicas feitas durante uma entrevista coletiva. O comandante do Grêmio destacou que é contra qualquer ato de violência e lamentou o episódio.

“Não sou de fazer ameaças. Sou contra qualquer ato de violência e quem me conhece sabe muito bem disso”, afirmou Renato em sua publicação.

Na sequência, o treinador explicou sua posição, mas manteve críticas à imprensa esportiva, acusando alguns profissionais de desrespeito no exercício da profissão. “O que vemos cada vez mais no futebol é a total falta de respeito por parte, principalmente, de jornalistas identificados. ‘O jogador tal é um lixo, não pode vestir a camisa desse ou daquele time. Esse jogador é uma m… Esse treinador tem de ser demitido’. Entre muitas outras ofensas que são feitas todos os dias”, escreveu.

Renato também questionou o impacto dessas declarações na vida pessoal de atletas e profissionais do futebol: “Será que é fácil para os filhos dos jogadores, para as famílias dos jogadores, ouvir esse tipo de coisa? Como será que é a vida dos filhos dos jogadores, dirigentes, treinadores quando esse tipo de coisa acontece?”, completou.

O que gerou a polêmica?

O episódio teve início após Renato ser questionado sobre sua avaliação do trabalho à frente do Grêmio na temporada. O técnico classificou seu desempenho como “muito bom”, mas criticou a disseminação de informações que, segundo ele, não são verdadeiras.

“Se continuar essas invenções de notícias para tumultuar o ambiente, eu vou ser o primeiro a conversar com a direção e pedir para não dar mais entrevistas. Já que vocês não querem ser profissionais, não vou mais falar. De novo. Eu sou muito bom. Sou bom demais. O que vocês fazem com os treinadores não dá, não”, disparou o treinador.

O momento mais controverso, no entanto, veio quando Renato sugeriu que poderia divulgar os nomes de jornalistas que, segundo ele, estariam prejudicando o ambiente do clube. “Vocês também têm família, também têm filhos no colégio e também andam por aí. O torcedor conhece alguns de vocês. Querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também”, declarou, em tom interpretado por muitos como uma ameaça.

Situação do Grêmio

Dentro de campo, o Grêmio ficou no empate por 1 x 1 contra o Cruzeiro, em partida disputada no Mineirão. O resultado não ajudou a equipe gaúcha, que chegou aos 41 pontos e ocupa a 14ª posição no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Tricolor será no domingo (1º/12), quando enfrentará o São Paulo na Arena do Grêmio.

Apesar das declarações polêmicas, Renato Gaúcho segue focado em tirar o Grêmio da situação delicada no campeonato, enquanto o episódio reflete as tensões no relacionamento entre imprensa e profissionais do futebol.