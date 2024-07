Remo x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (22/07) pelo Brasileirão

Remo x CSA se enfrentam hoje, segunda-feira (22/07), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x CSA ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Tv Zapping e DAZN, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Remo soma 16 pontos, 5 vitórias, 1 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 20 gols sofridos. O Leão vinha se recuperando, mas tropeçou no último jogo e perdeu por 2 a 1 para a Ferroviária fora de casa. Nesse jogo, o Leão tem a oportunidade voltar a vencer diante de sua torcida e se aproximar do G8. Atualmente, o clube paraense está em 11º lugar na tabela de classificação.

Já o CSA acumula 14 pontos, 3 vitórias, 5 empate, 5 derrotas, 14 gols marcados e 20 gols sofridos no Brasileirão. O Azulão também vem de uma derrota por 2 a 1 fora de casa e busca se recuperar para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Atualmente, o clube está em 13º lugar na tabela de classificação.

Remo x CSA​: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Paulinho Curuá (Ligger) e Bruno Bispo; Diogo Batista, Jaderson (Paulinho Curuá), Pavani e Raimar; Kelvin (Jaderson), Marco Antônio e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana

CSA: Yuri Sena; Lucas Marques, Matheus Mega, Matheus Santos e Roberto; Gustavo Nicola, Buga e Brayann; Gustavinho, Vitor Leque e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.

FICHA TÉCNICA

Remo x CSA

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio Mangueirão, em Belém

Data/Horário: 22 de julho de 2024, 20h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)