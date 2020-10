Remo vence e Esmac goleia nos jogos válidos pela segunda rodada do Parazão Feminino

A Esmac goleou a União Paraense e o Remo venceu o Castelo dos Sonhos na tarde desta terça-feira (13), em jogos válidos pela segunda rodada do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. As partidas foram realizadas no Ceju. Elas começaram atrasadas por causa da forte chuva que caiu na capital paraense, provocando o alagamento dos gramados do Ceju.

Esmac x União Paraense

Atual campeã paraense, a Esmac jogou contra o União Paraense no campo três do Ceju. A partida atrasou por causa do temporal, que alagou o gramado do Ceju. Quando iniciou, a chuva foi de gols do time Madre Celeste, que venceu por 8 a 0.

A Esmac começou a goleada ainda no primeiro tempo, marcando cinco gols. Eles foram de Cassia, que fez hat-trick, Pingo e Capanema, que marcaram um gol cada. No segundo tempo, Anne, Thaissinha e Alê ampliaram e garantiram a primeira colocação na chave A2.

Castelo dos Sonhos x Remo

O outro jogo foi entre Remo e Castelo dos Sonhos. O Leão venceu por 1 a 0, com gol marcado no segundo tempo Suame. O resultado fez o Remo assumir a primeira colocação da chave A1.

“A gente vem construindo muitas coisas que não estavam sendo aplicadas para elas. E todo jogo eu parabenizo. No primeiro tempo não conseguimos fazer o que treinamos. E no segundo tempo a gente ajustou no intervalo. Conseguiu ter mais espaço e colocar em campo o que a gente treina”, afirmou o técnico do Remo, Vitor Braga.

Ele ainda disse que, por causa da chuva, se chegou a se cogitar o adiamento, já que o gramado estava bem alagado. Mas depois voltaram atrás e ele explicou o motivo.

“Sobre a situação da chuva, seria muito complicado para o outro time fazer a viagem para Castanhal e depois ter que remarcar uma nova data. Por isso entramos em acordo para o jogo acontecer”, afirmou.

Na próxima rodada, o Remo vai enfrentar a Esmac. O jogo será no domingo (18), às 9h30, no campo I do Ceju.

Outros jogos da segunda rodada

A segunda rodada do Parazão Feminino encerra nesta quarta-feira (14) com os jogos do Paysandu contra o Cabanos e Tiradentes contra o Real União. As partidas serão no Ceju, às 15 horas.