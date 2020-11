Remo: Eduardo Ramos volta aos treinos e atacantes estão à disposição para jogo contra o Belo

O Remo segue a preparação para encara a equipe do Botafogo-PB, na próxima segunda-feira (23), fora de casa. A partida vale a classificação para a equipe azulina, que precisa de uma vitória para garantir a passagem inédita para a próxima fase da Série C. O técnico Paulo Bonamigo deverá contar com alguns retornos para este jogo.

O comandante azulino espera o retorno dos atacantes Wallace, que está com pubalgia e segue em tratamento no departamento médico. O atacante Hélio Borges é um desfalque certo na equipe, já que foi expulso contra o Santa Cruz-PE e cumprirá suspensão.

Por outro lado o Leão Azul terá a volta do atacante Tcharlles, que não jogou contra a Cobra Coral, pois cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Outro que já treina com o grupo é o meia Eduardo Ramos, que ficou de fora do último jogo por conta de tendinopatia dos adutores. O atacante Salatiel que sofreu com dores musculares já está treinando com o grupo e pode ser uma das opções. O Leão viaja para Recife (PE) na próxima sexta-feira (20) e ficará hospedado no CT do Retrô. No domingo (22) segue para João Pessoa (PB), quando enfrenta o Belo.

CAMPANHA

O Leão é o segundo colocado no grupo A com 26 pontos, seguido do Vila Nova-GO com 24 e do Paysandu com 22. Uma vitória classifica o clube de forma antecipada para o quadrangular final da Terceirona.