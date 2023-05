Remo e Paysandu têm as duas piores defesas da Série C; confira

O momento da dupla Re-Pa na Série C do Brasileirão 2023 é complicado. Não é à toa, Remo e Paysandu possuem as duas piores defesas do torneio. Em cinco jogos, o Papão tomou 11 gols, enquanto o Leão sofreu nove em quatro partidas.

Para se ter ideia, o Paysandu tomou quase o sêxtuplo de gols da melhor defesa, o CSA, que levou apenas dois em cinco duelo, até aqui. Isso se deve ao fato do Bicola ter tomado duas goleadas - 5 a 0 para o Ypiranga e 3 a 0 para o Volta Redonda - e ter ficado apenas uma partida sem tomar gols - 1 a 0 no Manaus.

Já no caso do Remo, que perdeu todos os primeiros quatro confrontos, a defesa foi vazada em todas as partidas. O Leão levou dois gols em três jogos e, na estreia, contra o São Bernardo-SP, a equipe azulina sofreu três gols.

O Leão ainda pode piorar estes números, caso mantenha o desempenho abaixo, já que ainda entra em campo nesta quinta rodada. O Remo recebe o Confiança nesta terça-feira (30), às 20h, no Estádio do Baenão.

Já o Paysandu tenta iniciar a recuperação defensiva e na tabela do campeonato no próximo domingo (4). A equipe bicolor recebe o São José, às 16h30, no Estádio da Curuzu, pela sexta rodada da Terceirona.

