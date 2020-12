Remo e Paysandu se manifestam sobre caso de racismo em jogo da Champions

Remo e Paysandu se uniram aos outros clubes barasileiros se manifestaram nas redes sociais sobre mais um episódio de racismo que foi registrado nesta terça-feira (8) no jogo entre PSG e Istanbul Basaksehir, pelo grupo H da Liga dos Campeões. As duas equipes deixaram o gramado do Parque dos Príncipes no meio do primeiro tempo após uma ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca.

Veja a publicação dos times paraenses:

Remo

Paysandu

“Não sei se você me entende, mas eu lamento que irmãos convivam com isso naturalmente. Não proponho ódio, porém acho incrível que o nosso conformismo já esteja nesse nível!”



Hoje o racismo veio de quem deveria dar exemplo. Parabéns por deixarem o gramado! ✊🏿 @PSGbrasil @ibfk2014 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 8, 2020

Veja a publicação de outros times brasileiros:

Estamos juntos nessa luta. Toda força aos atletas do @ibfk2014 e do @PSG_inside, que deram um grande exemplo ao mundo de que não vamos mais suportar casos de racismo no futebol. #TimeDeTodos https://t.co/byWyMyFGc3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 8, 2020