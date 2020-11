Remo e Paysandu possuem boa média de finalização por partida na Série C, aponta análise

Remo e Paysandu são, respectivamente, o segundo e o terceiro que mais finalizaram por partida na primeira fase da Série C. Os dados foram divulgados pela empresa da análise de desempenho esportivo InStat em parceria com o DAZN, que detém os direitos de transmissão da competição.

Segundo a análise, o Ituano, que faz parte do grupo B, finalizou 14 vezes. Já o Remo e o Treze finalizaram 13 vezes. Paysandu e Santa Cruz estão em terceiro lugar, com 12 finalizações por partida.

Os dados ainda mostram que o Paysandu está em segundo lugar quando se fala de posse de bola, com 54%. A primeira posição é do Ferroviário, que tem 56%. Depois vem o Ituano (53%), São José (53%) e Brusque (52%). Os três são do grupo B.

O Paysandu ainda é o quarto que mais acertou dribles na Série C, com 63%. Em primeiro lugar está o Santa Cruz (67%), em segundo o Criciúma e o Jacuipense, ambos com 65%, e em terceiro o Boa Esporte (64%).

Tanto Remo e Paysandu agora estão focados em conseguir traduzir em gols as finalizações. O Paysandu enfrenta nesta sexta-feira o Botafogo-PB, às 20 horas, no Mangueirão. Já o Remo joga contra o Manaus no sábado, às 19 horas, na Arena da Amazônia. As partidas são válidas pela penúltima rodada da Série C e os dois times paraenses estão com chances elevadas de classificação.

A Série C do Campeonato Brasileiro mexe com a paixão de muitos no futebol nacional. Sabendo disso, o DAZN, maior serviço de streaming esportivo do mundo, anuncia a exibição de 100% das partidas da segunda fase do torneio na plataforma.

A fase decisiva começa na segunda semana de dezembro com dois grupos de quatro times, e os dois primeiros de cada serão promovidos para a Série B 2021. A única presença confirmada até agora, na segunda fase da competição, é a do Santa Cruz, que garantiu a liderança do Grupo A e já não pode mais ser alcançado pelos rivais.

"Essa temporada da Série C é a primeira na história a ter todos seus jogos exibidos. Por isso, para nós, é tão importante garantir 100% dos jogos da segunda fase da Série C no DAZN. Isso reforça nosso compromisso com o futebol brasileiro e nosso olhar atento aos torcedores apaixonados desses clubes, espalhados por todo País", afirma Sérgio Floris, VP de Direitos e Conteúdo Original do DAZN. “Além da exibição das partidas, nossos times de Programação e Mídias Sociais deram um passo à frente para garantir que teremos outros conteúdos, dentro e fora da plataforma, que permitam ao torcedor tirar o máximo proveito da próxima fase do campeonato”.

O torcedor que está na expectativa da reta final da Série C no DAZN terá um aperitivo antes. Como aquecimento, a plataforma promove o Super Sábado, no dia 5 de dezembro, exibindo 6 das 10 partidas da última rodada da primeira fase. Com exceção do Santa Cruz (classificado em primeiro para a segunda fase) e Imperatriz (já rebaixado), todos os demais clubes têm aspirações na tabela, seja buscando a classificação ou a fuga da zona de rebaixamento.

Um detalhe importante é que três clássicos estaduais darão um toque mais do que especial a essa rodada transmitida no DAZN. A dupla Re-Pa de Belém faz confronto decisivo que pode definir a classificação de um deles à próxima fase, enquanto Botafogo e Treze realizam o clássico paraibano que pode decretar o rebaixamento de um dos representantes do estado. No outro grupo, Criciúma x Brusque fazem o confronto catarinense da rodada.

No sábado, os times do Grupo A entram em campo às 17h e as equipes do Grupo B jogam a partir das 19h. Dazn transmitirá os jogos da dupla Re-Pa. Veja:

Sábado (5 de dezembro)

Santa Cruz x Ferroviário – 17h

Vila Nova x Jacuipense – 17h

Remo x Paysandu – 17h

Imperatriz x Manaus – 17h

Criciúma x Brusque – 19h

Volta Redonda x Londrina – 19h

