Remo e Paysandu possuem as mesmas chances de classificação, aponta site

A reta final da Série C chegou e com ela as contas para as torcidas do Remo e do Paysandu, que lutam por vagas na próxima fase da competição. Após a conclusão da 16ª rodada, o site de estatística “Chance de Gol” fez um levantamento e aponta Leão e Papão com as mesmas chances de seguir na Terceirona.

Depois da vitória do Paysandu contra o Ferroviário-CE por 3 a 0 e do empate em 0 a 0 entre Remo x Botafogo-PB, o site aponta a dupla Re-Pa com 81.6% de chances de avançar na Série C, mesmo com o Remo estando na segunda posição com 27 pontos e o Paysandu na quarta com 25.

Os próximos jogos são fundamentais para as pretensões dos clubes paraenses. Na sexta-feira (27), o Papão recebe o Botafogo-PB, no Mangueirão. Uma vitória bicolor praticamente garante uma vaga na próxima fase. No sábado (28), o Remo joga fora de casa contra o Manaus-AM, um empate garante o Leão para o quadrangular final da Série C.