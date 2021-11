Remo de olho: Ponte Preta empata com o Botafogo e fica dois pontos à frente do Leão

Expectativa diferente da realidade. Após aplicar uma goleada no Vasco, o Botafogo não conseguiu manter a mesma pegada e ficou apenas no empate sem gols com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli na noite desta quinta-feira, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão.

Mesmo sem vencer, o Botafogo segue na boa. O Alvinegro é o líder da Série B com 63 pontos - dois a mais que o vice Coritiba -, enquanto a Ponte, na 14ª posição com 43 pontos, ainda luta contra o rebaixamento.

As duas equipes voltam a jogar na próxima segunda-feira, feriado em homenagem ao dia da Proclamação da República, às 16h. A Ponte Preta enfrenta o Londrina no Estádio do Café, enquanto o Botafogo medirá forças com o Operário no Estádio Nilton Santos.

SEM EMOÇÃO

​A noite gelada em Campinas trouxe um primeiro tempo de poucos melhores momentos no Moisés Lucarelli. Com exceção de uma espetacular defesa de Ivan em chute de Kanu na pequena área, o Botafogo passou longe de ameaçar a Macaca.

O time de Campinas tentava chegar pelos lados do campo, mas as jogadas também eram de pouco perigo. Em um cenário de inoperância por parte das duas equipes, o intervalo foi sem gols.

TENTANDO...

O segundo tempo começou mais agitado dos que os 45 minutos iniciais. O Botafogo tentava chegar pelos lados, mas parava em um jogo ruim dos pontas Warley e Diego Gonçalves, com dificuldade para dar continuidade às jogadas.

A Ponte tentava se impor por meio das transições em velocidade. Assim que roubava a bola, a Macaca acionava jogadas pelas laterais em busca de tramas ofensivas, mas não conseguia passar do sistema defensivo do Glorioso.

PASSOU PERTO!

Se o Botafogo tinha dificuldade para criar chances com a bola rolando, as jogadas de bola parada eram a principal opção. E foi justamente assim que o time arrancou um suspiro de todos os torcedores: já na reta final do jogo, Carlinhos acertou uma falta no travessão.

Não foi suficiente. No fim, as duas equipes realmente sucumbiram à falta de criatividade e o jogo terminou no zero.