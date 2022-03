Real Noroeste x Juventude: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (17), pela Copa do Brasil

As equipes Real Noroeste x Juventude entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (17/03), para disputar a segunda rodada da Copa do Brasil. A partida ocorrerá no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca (ES). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Real Noroeste x Juventude ao vivo?

A partida Real Noroeste x Juventude pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Real Noroeste x Juventude chegam para o jogo?

Real Noroeste teve sua estreia na Copa do Brasil em 2 de março, quando venceu o Operário por 2 a 1. No Campeonato Capixaba, o time é o vice-líder, com um total de 4 vitórias, 2 empates e 1 vitória. Seu saldo de gols é composto por 13 gols marcados contra 3 sofridos.

Juventude venceu, por 2 a 1, sua estreia na competição, realizada contra o Porto Velho. No Campeonato Gaúcho, a equipe vive uma das suas piores campanhas e atualmente ocupa a 10° posição, última antes da zona de rebaixamento. Ao todo, o time detém 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas nesta competição.

Prováveis escalações

Real Noroeste: Waldson; Gabriel Santos, Paganelli, Pedro Botelho e Djavan; Ítalo, Ícaro, Alex Pixote e Marquinho; Rogerinho e Toni Galego. Técnico: Duzinho Reis.

Juventude: César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Forster e William Matheus; Darlan, Jadson e Chico; Guilherme Parede (Vitor Gabriel), Ricardo Bueno e Capixaba. Técnico: Eduardo Baptista.

Ficha técnica

Real Noroeste x Juventude

Copa do Brasil

Local: Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca (ES)

Data/horário: 17 de março de 2022, às 19h