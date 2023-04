Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/04) pela La Liga

As equipes Real Madrid x Villarreal disputam neste sábado (08/04) a pela 28° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo?

A partida Real Madrid x Villarreal pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Real Madrid x Villarreal chegam para o jogo?

Real Madrid é o vice-líder de La Liga e soma 18 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Villarreal ocupa a 6° posição do campeonato com 13 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. A equipe está invicta há 5 rodadas da competição.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Rüdiger, Alaba e Nacho; Asensio, Tchouaméni e Ceballos; Rodrygo, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Villarreal: Pepe; Pedraza, Torres, Mandi e Foyth; Lo Celso, Parejo e Terrats; Baena, Pino e Chukwueze. Técnico: Quique Setién.

FICHA TÉCNICA

Valencia x Rayo Vallecano

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Data/Horário: 08 de abril de 2023, 16h