Jogos de hoje, sábado, 08/04: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, sábado (08/04), incluem partidas pela Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e outras competições internacionais e estaduais.

Às 16h, Ceará e Fortaleza disputam a volta do final do Campeonato Cearense. Já às 16h30, Grêmio e Caxias se enfrentam pela volta do final do Campeonato Gaúcho.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alagoano

CRB x ASA - 16h - DAZN

Campeonato Alemão - Bundesliga

Borussia Dortmund x Union Berlin - 10h30 - OneFootball Leverkusen x Eintracht Frankfurt - 10h30 - OneFootball Freiburg x Bayern de Munique - 10h30 - OneFootball Mainz x Werder Bremen - 10h30 - OneFootball Augsburg x Colônia - 10h30 - OneFootball Hertha Berlin x Leipzig - 13h30 - OneFootball

Campeonato Cearense

Ceará x Fortaleza - 16h - TV Cidade (TV Record-CE) e DAZN

Campeonato Espanhol - La Liga

Osasuna x Elche - 09h - Star+ Espanyol x Athletic Bilbao - 11h15 - Star+ Real Sociedad x Getafe - 13h30 - ESPN 2 e Star+ Real Madrid x Villarreal - 16h - ESPN e Star+

Campeonato Francês - Ligue 1

Angers x Lille - 12h - Star+ Nice x Paris Saint-Germain - 16h - Star+

Campeonato Gaúcho

Grêmio x Caxias - 16h30 - Premiere e SporTV

Campeonato Inglês - Premier League

Manchester United x Everton - 08h30 - Star+ Aston Villa x Nottingham Forest - 11h - ESPN 2 e Star+ Brentford x Newcastle - 11h - Star+ Fulham x West Ham - 11h - Star+ Leicester x Bournemouth - 11h - Star+ Tottenham x Brighton - 11h - Star+ Wolverhampton x Chelsea - 11h - Star+ e ESPN Leeds x Crystal Palace - 13h30 - Star+

Campeonato Italiano

Udinese x Monza - 07h30 - Star+ Fiorentina x Spezia - 09h30 - Star+ Atalanta x Bologna - 11h30 - Star+ Sampdoria x Cremonese - 11h30 - Star+ Verona x Sassuolo - 13h30 - Star+ Torino x Roma - 13h30 - Star+ Lazio x Juventus - 15h45 - Star+

Campeonato Mineiro

Democrata SL x Patrocinense - 19h - NSports

Campeonato Pernambucano

Retrô x Salgueiro - 16h30 - Sem informações

