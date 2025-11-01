Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) por La Liga Real Madrid e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.11.25 15h48 O Real Madrid lidera La Liga com 18 pontos a mais que Valencia em La Liga (X/ @realmadrid) Real Madrid x Valencia disputam hoje, sábado (01/11), a 11° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Real Madrid x Valencia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Real Madrid lidera La Liga com um total de 9 vitórias, 1 derrota, 22 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Valencia ocupa a 18° posição e acumula 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está há 5 rodadas sem vitórias. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Goiás e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Real Madrid x Valencia: prováveis escalações Real Madrid: López; Bellerín, Bartra, Natan e Junior; Lo Celso, Amrabat e Fornals; Antony, Abdé e Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini. Valencia: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand e Hancko; Koke, Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Nicolás González, Álex Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone. FICHA TÉCNICA Real Madrid x Valencia Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid Valencia jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Avaí e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.11.25 17h30 Campeonato Brasileiro Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Mirassol e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 17h00 Campeonato Inglês Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/11) pela Premier League Liverpool e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.11.25 15h55 Campeonato Espanhol Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) por La Liga Real Madrid e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.11.25 15h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03