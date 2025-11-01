Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) por La Liga

Real Madrid e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Real Madrid lidera La Liga com 18 pontos a mais que Valencia em La Liga (X/ @realmadrid)

Real Madrid x Valencia disputam hoje, sábado (01/11), a 11° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Real Madrid x Valencia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Real Madrid lidera La Liga com um total de 9 vitórias, 1 derrota, 22 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Valencia ocupa a 18° posição e acumula 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está há 5 rodadas sem vitórias.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

image Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B
Goiás e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Real Madrid x Valencia: prováveis escalações

Real Madrid: López; Bellerín, Bartra, Natan e Junior; Lo Celso, Amrabat e Fornals; Antony, Abdé e Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Valencia: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand e Hancko; Koke, Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Nicolás González, Álex Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Valencia
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha
Data/Horário: 01 de novembro de 2025, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Real Madrid

Valencia

jogos de hoje

La Liga 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro Série B

Avaí x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B

Avaí e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

01.11.25 17h30

Campeonato Brasileiro

Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão

Mirassol e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

01.11.25 17h00

Campeonato Inglês

Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/11) pela Premier League

Liverpool e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.11.25 15h55

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) por La Liga

Real Madrid e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.11.25 15h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

VAGA GARANTIDA

Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição

Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B

31.10.25 22h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

01.11.25 7h00

Futebol

‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026

O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023

31.10.25 21h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda