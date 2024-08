Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (03/08)

Real Madrid x Barcelona se enfrentam hoje, sábado (03/08), em um Amistoso Internacional. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no estádio MetLife, em New Jersey. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e MAX, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Real Madrid perdeu o último amistoso por 1 a 0, ainda assim, o clube vem de um período mágico, em que conquistou a LaLiga e a Champions League.

Já o Barcelona vive o início de uma nova era, agora sob o comando do técnico Hansi Flick. Sem títulos na temporada anterior, mira a retomada das vitórias.

Real Madrid x Barcelona​: prováveis escalações

Real Madrid:Courtois; Lucas Vázquez, Vallejo, Rüdiger e Fran García; Martín, Modric e Ceballos; Güler, Endrick e Brahim Díaz. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Peña; Fort, Lenglet, Domínguez e Martín; Bernal, Casadó, Araujo, Pablo Torre e Vitor Roque; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Barcelona

Amistoso Internacional

Local: MetLife, em New Jersey

Data/Horário: 03 de agosto de 2024, 20h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)