Real Madrid empata sem gols com o Cádiz, mas mantém liderança de La Liga

O Real Madrid tropeçou no Santiago Bernabeu em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe merengue empatou sem gols com o Cádiz, mas manteve-se na liderança isolada de La Liga com o resultado deste domingo.

ATAQUE

Durante toda a primeira etapa, o Real Madrid ofereceu uma força de ataque totalmente superior ao seu adversário. A equipe merengue permaneceu no campo ofensivo durante todo o tempo, mas não converteu as suas chances de gol.



DEFESA

O Cádiz cumpriu o seu objetivo de defender-se contra uma equipe superior, e permaneceu no campo defensivo durante todo o confronto deste domingo. A equipe finalizou poucas vezes na primeira etapa, e parou os merengues na defesa.



PRESSÃO

O segundo tempo foi de 100% pressão do Real Madrid, que buscou um total de 28 finalizações contra o Cádiz, além de 81% da posse de bola. O time visitante, porém, parou os merengues, e não buscou o ataque, chegando apenas uma vez na área adversária para finalizar.



TABELA

O resultado deste domingo não mudou a situação do Real Madrid na liderança de La Liga. A equipe merengue segue com uma grande distância para o Sevilla, segundo colocado. O Cádiz, porém, segue na vice-lanterna do Campeonato Espanhol.



SEQUÊNCIA

O Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao às 17:30h (de Brasília) desta quarta-feira. O Cádiz, por sua vez, atua contra o Sevilla às 17:15h (de Brasília) do dia 3 de janeiro.