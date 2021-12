Real Madrid confirma mais cinco casos de Covid-19 no clube

O Real Madrid confirmou que Rodrygo, Asensio, Bale, Lunin e Davide Ancelotti testaram positivo para Covid-19. Com isso, os quatro jogadores e o assistente técnico do comandante merengue se juntam a Marcelo e Modric, que haviam contraído o coronavírus na última quarta-feira.

Com isso, Carlo Ancelotti começa a ter dores de cabeça para pensar na montagem do elenco que irá encarar o Cadiz, neste domingo. Benzema e Vinícius Júnior podem ganhar a companhia de Hazard ou Jovic caso o comandante italiano opte por manter a formação com três atacantes.

No meio de campo, Fede Valverde e Camavinga disputam a vaga deixada por Modric. O Real Madrid deve passar por mais uma bateria de testes até a partida deste final de semana com o objetivo de diagnosticar se há outro membro do plantel com a Covid-19.

Além do jogo contra o Cadiz, os merengues também possuem um encontro diante do Athletic Bilbao, pelo último jogo da equipe no ano. A partida está marcada para o próximo dia 22 e todos os atletas que testaram positivo para o coronavírus são dúvidas para este confronto pela La Liga.