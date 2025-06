Real Brasília x Grêmio: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (14) pelo Brasileirão Feminino

Real Brasília x Grêmio disputam hoje, sábado (14/06), pela 14° rodada do Brasileirão Feminino 2025. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, em Brasília (DF). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Brasília x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Grêmio soma no Brasileirão Feminino um total de 16 pontos, 3 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 21 gols marcados e 18 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas.

Já Real Brasília acumula na competição 19 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 12 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe não vence há 9 rodadas.

Real Brasília x Grêmio: prováveis escalações

Real Brasília (F): Tainá; Laine, Camila Santos, Luciana e Petra; Beatriz (Baião), Maiara e Dani Silva; Giovana, Katyelle e Kim (Primo). Técnico: Dedê Ramos.

Grêmio (F): Leticia Rodrigues; Mónica Ramos, Tayla e Karol Arcanjo; Dani Barão, Daniela Montoya, Jessica Peña (Amanda Brunner), Raissa Bahia e Shashá; Valéria Paula (Gisele) e Giovaninha. Técnico: Cyro Leães.

FICHA TÉCNICA

Real Brasília x Grêmio

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, em Brasília (DF)

Data/Horário: 14 de junho de 2025, 11h