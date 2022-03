Rangers x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (10/03), pela Liga Europa

As equipes Rangers x Estrela Vermelha entraram em campo às 17h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (10/03), para disputar as oitavas de final da Liga Europa. A partida será jogada no Estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Rangers x Estrela Vermelha ao vivo?

A partida Rangers x Estrela Vermelha pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Rangers x Estrela Vermelha chegam para o jogo?

Rangers fechou a fase de grupos da Liga Europa no 2° lugar do Grupo A, onde acumulou 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Estrela Vermelha foi líder do Grupo H, onde conquistou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O saldo de gols do time sérvio é composto por 6 gols marcados contra 4 gols sofridos.

As equipes se enfrentarão novamente às 14h45 da próxima quinta-feira (17/03)

Prováveis escalações

Rangers: McGregor; Bassey, Barisic, Goldson, Tavernier; Lundstram, Jack, Kent, Ayodele-Aribo; Arfield, Alfredo Morelos. Técnico: Giovanni van Bronckhorst.

Estrela Vermelha: Borjan; Piccini, Dragovic, Erakovic, Rodic; Smic, Sanogo, Nabouhane, Kanga; Ivanic, Omuijuanfo. Técnico: Dejan Stanković.

Ficha técnica

Rangers x Estrela Vermelha

Liga Europa

Local: Estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia

Data/horário: 10 de março de 2022, às 17h