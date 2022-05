Rangers e Eintracht Frankfurt vencem e fazem a final da Liga Europa 2021/22

O Glasgow Rangers venceu o RB Leipzig por 3 a 1, nesta quinta-feira (5), na Escócia, e garantiu uma vaga na final da Liga Europa. James Travernier, Glen Kamara e John Lundstram marcaram para o time escocês. Já Christopher Nkunku diminuiu para o Leipzig. No placar agregado, o Rangers venceu por 3 a 2.

No outro jogo da tarde, o Eintracht Frankfurt derrotou o West Ham por 1 a 0, gol de Santos Borré, na Alemanha. Com o resultado, os alemães venceram no agregado por 3 a 1 e encara o Rangers na decisão do torneio. A decisão será disputada na quarta-feira, dia 18, às 16h, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.