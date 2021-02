Rafa Márquez torce pela permanência de Messi no Barça

Rafa Márquez, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção mexicana, afirmou torcer para que Lionel Messi siga vestindo a camisa blaugrana. Em entrevista ao programa “Ataque Futbolero”, o veterano contou que dói assistir a situação do craque na equipe catalã por conta da indefinição com relação ao vínculo do argentino com o clube.

- Ele deu todos os anos o melhor de si e dói muito saber que pode deixar o Barcelona, a incerteza se vai permanecer ou se vai embora. Seria lindo se pudesse terminar sua carreira na Catalunha. Eu o admiro muito, não só pelo que mostrou, mas pela personalidade que muitos não se dão conta por não terem convivido com ele.

Na última terça-feira, Messi marcou dois gols no duelo contra o Elche e busca ajudar o Barcelona em busca do título do Campeonato Espanhol. Na Champions League, a situação do argentino é muito complicada, mas o camisa 10 busca conquistar pelo menos um título que não ganha desde a temporada 2018/2019.