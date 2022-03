'Queremos disputar a Série D', garante supervisor de futebol da Tuna Luso

Com chances reais de classificação ao quadrangular decisivo do Campeonato Paraense, a Tuna Luso terá que reverter com vitória o retrospecto dos últimos dois jogos, para avançar na competição sem depender de outros resultados. No confronto decisivo contra o Caeté, no próximo domingo, o time comandado pelo técnico Emerson Almeida segue esperançoso por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, de acordo com o coordenador de futebol do clube, Sérgio Pereira.

Em entrevista ao Vídeo Cast Último Lance, o dirigente garante que a Águia Guerreira vai com força total para cima do Caeté. “Perdemos dois jogos, mas a Tuna está no páreo pela classificação. Temos que dar continuidade no trabalho que é feito, pensando num futuro em disputar a Série D do Campeonato Brasileiro”, garante.

As derrotas para Independente e Castanhal, segundo ele, já foram superadas e o foco do time é angariar vaga na Série D, para conseguir reforçar os cofres, de olho em contratações futuras. “Vejo que a Tuna está preparada, e se passar, teremos uma bonificação financeira, o que vai ajudar bastante o clube e os atletas. Por isso é importante se centrar nos compromissos, porque todo mundo ganha com os resultados”.

Sérgio revelou o interesse do clube, sem sucesso, na contratação do meia Lukinha, atualmente no Castanhal, mas as dificuldades para garantir reforços têm sido compensadas com o trabalho da comissão técnica cruzmaltina. No próximo dia 2, a Tuna Luso faz sua estreia na Copa do Brasil, contra o Novorizontino e, segundo ele, já existe estudo prévio sobre as características do adversário.

“Nosso treinador está cuidando disso. O Emerson é um dos nomes que vamos ver no alto, um estudioso, trabalhador. Ele já viu a situação do clube, que não anda bem no Campeonato Paulista, está quase rebaixado, mas ainda é um time forte do futebol paulista”, afirma. Voltando ao estadual, a Tuna Luso faz a última partida da primeira fase no próximo domingo, às 15h30, no Souza, precisando da vitória, para alcançar os 11 pontos no grupo B.