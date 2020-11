Queda: Esmac perde jogo, invencibilidade no Brasileiro de Futebol Feminino

A Esmac perde o jogo, a liderança e também sua invencibilidade no grupo A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2.

Nesta sexta-feira (13) jogando no estádio Leônidas Castro [Curuzu] o time paraense acabou surpreendido pelo Tiradentes- PI e foi derrotado pelo escore de 5 a 3.

O resultado rebaixou a Esmac para o terceiro do grupo com 10 pontos. O Tiradentes, antes, terceiro pulou o segundo com 12 pontos. O líder é o Ceará que jogando em Aracajú – SE, goleou o Santos Dumont por 11 a 1.

O gol de Rayane, aos 13 segundos de jogo não foi o suficiente para a equipe do técnico Mercy Nunes segurar placar. O Tiradentes empatou com Magna e depois com virou com Eliene num bonito gol.

Pingo colocou novamente igualdade no placar. No entanto, o Tigre estava com tudo no duelo e com dois gols de Vilma assumiu o comando da partida.

No segundo tempo Kattu, em gol contra, marcou o terceiro da Esmac, contudo, Kayla fechou a conta para o time amarelo piauiense em cobrança de falta.

Segunda fase

Pela sua campanha na fase classificatória a Esmac garantiu presença na segunda fase do campeonato e vai enfrentar o Juventus de São Paulo em jogos de ida e volta. O primeiro, será na capital paraense em data a ser definida pela CBF.