Quatro jogos abrem a quarta rodada da Segundinha; veja resultados

Quatro jogos abriram a quarta rodada da Série B do Campeonato Paraense, a "Segundinha", nesta terça-feira (26). A média de gols do campeonato voltou a empolgar. Foram nove bolas na redes.

Pela manhã, três partidas foram realizadas na grande Belém. Às 9h15, o Vila Rica confirmou o favortismo e venceo o Tiradente por 3 a 2, no CEJU I. Um pouco mais tarde, às 9h30, o Sport Real empatou sem gols com o Pinheirense, no Souza, e o Fonte Nova venceu o Sport Belém por 2 a 1, no CEJU II.

À tarde, às 15h30, o Capitão Poço bateu o Santa Rosa por 1 a 0 e se manteve vivo na briga pelo acesso. A partida ocorreu no estádio José Rufino de Souza, casa do Laranjão.

Nesta quarta (27) a rodada será encerrada com mais seis jogos. As equipes deverão voltar a campo apenas no final de semana.

Veja os jogos desta rodada da Segundinha:

Terça (26)

Vila Rica 3 x 2 Tiradentes - 9h15 - CEJU I - Grupo B

Sport Real 0 x 0 Pinheirense - 9h30 - Souza - Grupo B

Fonte Nova 2 x 1 Sport Belém - 9h30 - CEJU II - Grupo C

Capitão Poço 1 x 0 Santa Rosa - 15h30 - José Rufino - Grupo F

Quarta (27)