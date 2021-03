Quase fechado: Benítez vai para o São Paulo e Paulinho Boia para o Vasco

O desfecho da negociação está próximo. Benítez vai deixar o Vasco rumo ao São Paulo. Do outro lado, Paulinho Boia deixa o Tricolor e chega em São Januário. O acordo prevê a transferência da cessão do argentino e o empréstimo do ponta ao clube de São Januário até dezembro. O Esporte News Mundo publicou primeiramente o estágio atual da negociação e o LANCE! confirmou.

As conversas tiveram início no início da semana passada. Porém, para Benítez deixar a Colina Histórica, ele afirmou que gostaria de ir para o São Paulo e teve que desembolsar quantia relevante: a devolução do valor já pago pelo empréstimo (R$ 903 mil) mais a multa pela rescisão contratual. Fora os quatro meses de salários atrasados do qual abriu mão.

São pouco mais de R$ 2 milhões que vão entrar na conta vascaína, conforme valores revelados pelo site "Ge" e confirmado pelo LANCE!. O L! também confirmou que, no Tricolor, Benítez ficará até dezembro, com opção de compra junto ao Independiente (ARG).

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Benítez foi o sopro de criatividade do Vasco na temporada 2020. Emprestado até dezembro, precisou de um novo acordo para prosseguir. Agora, deixa o clube cruz-maltino com três gols marcados em 33 partidas.