Quase centenário: Castanhal celebra 97 anos de fundação do clube

Castanhal está em festa. Nesta terça-feira (7) o clube comemora 97 anos de fundação. O clube divulgou em suas redes sociais um vídeo em que relembra parte da história aurinegra, com fotos de equipes marcantes do Japiim da Estrada.

O Castanhal Esporte Clube foi criado em 7 de setembro de 1924, pouco anos antes da fundação do próprio município castanhalense, que só se deu de maneira oficial em 1932. Por um longo período funcionou como uma agremiação amadora da cidade, mas a profissionalização veio, primeiro, em 1975. Três anos depois o clube se licenciou e só voltou aos torneios profissionais em 1998, seguindo ativo desde então.

O Japiim ainda não foi campeão parense, mas chegou próximo em 2000, quando perdeu a decisão para o Paysandu. A primeira vez que disputou uma divisão do Campeonato Brasileiro foi no ano anterior, em 1999, campanha em que terminou na 27ª colocação da Série C.

Este ano, o Castanhal pode conquistar o primeiro acesso da sua história: a equipe tem a melhor campanha geral da Série D e se classificou para a segunda fase da competição. O primeiro mata-mata inicia neste final de semana, contra o Moto Club. O jogo de ida será domingo, às 15h30, em São Luís do Maranhão.