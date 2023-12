Qual o horário dos jogos do Mundial de Clubes 2023? Veja a tabela e os confrontos

A nova edição do Mundial de Clubes inicia nesta terça-feira (12/12) com uma disputa entre Al Ittihad e Auckland City. A competição será realizada na Arábia Saudita e contará com jogos do Fluminense, campeão da última Copa Libertadores da América. Confira a tabela, horários e outros detalhes dos jogos do Mundial de Clubes:

Al Ittihad e Auckland City abrem a competição e a primeira rodada às 15h desta terça-feira (12/12). O vencedor desse confronto passará para a segunda rodada e jogará contra Al Ahly às 15h do dia 15 de dezembro. Às 11h30 do mesmo dia, León enfrentará Urawa Reds.

Às 15h da próxima segunda-feira (18/12), o vencedor do jogo do Al Ahly enfrentará Fluminense pela semifinal. Já o time que saiu vitorioso na partida León x Urawa Reds jogará contra Manchester City.

A disputa pelo terceiro lugar será realizada às 11h30 do dia 22 de dezembro. Já a grande final da competição ocorrerá às 15h desse mesmo dia.

Horários, datas e onde assistir os jogos do Mundial de Clubes 2023

Primeira Rodada (12/12)

​ Al Ittihad x Auckland City - 15h - FIFA+ e CazéTV (Twitch e Youtube)

Segunda Rodada (15/12)

León x Urawa Reds - 11h30 - FIFA+ e CazéTV (Twitch e Youtube)

- 11h30 - FIFA+ e CazéTV (Twitch e Youtube) Al Ahly x A confirmar - 15h - FIFA+ e CazéTV (Twitch e Youtube)

Semifinal

Fluminense x A confirmar (18/12) - 15h - FIFA+ e CazéTV (Twitch e Youtube)

(18/12) - 15h - FIFA+ e CazéTV (Twitch e Youtube) A confirmar x Manchester City (19/12) - 15h - FIFA+ e CazéTV (Twitch e Youtube)

Disputa pelo terceiro lugar (22/12)

A confirmar x A confirmar - 11h30 - FIFA+

Final (22/12)

A confirmar x A confirmar - 15h - FIFA+