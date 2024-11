PSV x Shakhtar: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Champions League

PSV x Shakhtar Donetsk disputam hoje, quarta-feira (27/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSV x Shakhtar ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante as rodadas passadas da Liga dos Campeões, o PSV passou por uma derrota de 3 a 1 para o Juventus, um empate de 1 a 1 com o Sporting, outro de mesmo placar com o PSG e uma vitória de 4 a 0 sobre o Girona.

Já o Shakhtar Donetsk acumulou na competição um empate sem gols com o Bologna, uma derrota de 3 a 0 para a Atalanta, outra de 1 a 0 para o Arsenal e uma vitória de 2 a 1 sobre o Young Boys.

PSV x Shakhtar: prováveis escalações

PSV: Zagorac; Risto-ki, Théophile-Catherine, Torrente, Ogiwara; Špikić, Rog, Ademi, Pjaca; Baturina; Kulenović. Técnico: Nenad Bjelica.

Shakhtar Donetsk: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Gross, Nmecha, Brandt; Beier, Gittens; Guirassy. Técnico: Nuri Sahin.

FICHA TÉCNICA

PSV Eindhoven x Shakhtar Donetsk

Champions League

Local: Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia

Data/Horário: 27 de novembro de 2024, 17h