PSV x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League

PSV Eindhoven x Atlético Madrid disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSV x Atlético de Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Atlético Madrid está em 12° lugar na Champions League e acumula um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o PSV ocupa a 15° posição da Liga dos Campeões e soma 2 vitórias, 2 emates, 1 derrota, 13 gols marcados e 8 gols sofridos.

PSV x Atlético Madrid: prováveis escalações

PSV: Matej Kovar; Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski e Anass Salah-Eddine; Ismael Saibari, Mauro Junior e Joey Veerman; Dennis Man, Guus Til e Couhaib Driouech. Técnico: Pedro Bosz.

Atlético: Jan Oblak; Nahuel Molina, Clément Lenglet, David Hancko e Matteo Ruggeri; Koke e Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

PSV Eindhoven x Atlético de Madrid

Champions League

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 17h