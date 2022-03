PSG x Bayern: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (22/03), pela Champions League Feminina

As equipes Paris Saint-Germain x Bayern de Munique de futebol feminino entraram em campo às 14h45 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (22/03), para disputar as quartas de final da Champions League Feminina. A partida ocorre na Arena Allianz, em Munique, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Paris Saint-Germain x Bayern de Munique ao vivo?

A partida Paris Saint-Germain x Bayern de Munique já pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming DAZN e pelo canal de Youtube do mesmo.

Como Paris Saint-Germain x Bayern de Munique chegam para o jogo?

Enquanto o Bayern está invicto há 13 partidas e tem oito vitórias consecutivas, PSG não perde desde novembro do ano passado, ou seja, está invicto há 15 jogos.

Até a publicação desta matéria, PSG estava vencendo a partida por 2 a 0.

Escalações

PSG: Votikova, Karchaoui, Ilestedt, De Almeida, Lawrence, Hamraoui, Geyoro, Dabritz, Baltimore, Katoto, Diani

Bayern: Leitzig, Kumagai, Glas, Gwinn, Schüller, Viggósdóttir, Magull, Bühl, Asseyi, Wenninger, Zadrazil.

Ficha técnica

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

Champions League Feminina

Local: Arena Allianz, em Munique, Alemanha

Data/horário: 22 de março de 2022, às 14h45