PSG x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (14/02) pela Champions League

As equipes Paris Saint-Germain x Bayern de Munique disputam nesta terça-feira (14/02) as oitavas de final da Champions League. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, França. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Bayern de Munique ao vivo?

A partida PSG x Bayern de Munique pode ser assistida ao vivo pelo canal SBT, pela TNT e pelo serviço de streaming HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como PSG x Bayern de Munique chegam para o jogo?

Ao final da fase de grupos da Champions League, PSG estava na vice-liderança do Grupo H e acumulava 4 vitórias, 2 empates, 16 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Bayern liderava o Grupo C com 6 vitórias, 18 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. A equipe foi a única em toda a competição que não empatou e nem perdeu.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos; Nuno Mendes; Danilo Pereira; Vitinha, Verratti; Neymar, Messi, Mbappé (Fabián Ruiz). Técnico: Christophe Galtier.

Bayern: ​Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Coman (Müller); Choupo-Moting. Técnico: Julian Naglesmann.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

Champions League

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 14 de fevereiro de 2023, 17h