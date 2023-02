Milan x Tottenham: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (14/02) pela Champions League

As equipes Milan x Tottenham disputam nesta terça-feira (14/02) as oitavas de final da Champions League. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Milan x Tottenham ao vivo?

A partida Milan x Tottenham pode ser assistida ao vivo pelo canal Space e pelo serviço de streaming HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Milan x Tottenham chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Milan foi o vice-líder do Grupo E e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 12 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Tottenham liderou o Grupo D da competição com um total de 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Prováveis escalações

Milan: Tătărușanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Krunic; Saelemaekers, de Ketelaere, Rafael Leão; e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Tottenham: Llores; Davies, Dier, Romero; Perisic, Højbjerg, Bentancur, Emerson; Son, Kulusevski; Kane. Técnico: Antonio Conte.

FICHA TÉCNICA

Milan x Tottenham

Champions League

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 14 de fevereiro de 2023, 17h