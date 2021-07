Próximo adversário do Remo na Série B conta com velhos conhecidos da dupla Re-Pa

Três dias após derrotar Cruzeiro-MG, o Remo volta a campo nesta sexta-feira (23), às 16h, no Estádio do Café, contra o Londrina-PR. Lanterna da Série B, a equipe da casa, que não vence há seis rodadas conta com jogadores que tiveram passagens pelo próprio Leão e também pelo Paysandu. A equipe de O Liberal revela quem são estes atletas:

O mais conhecido de todos, o atacante Salatiel ganhou destaque no Remo na conquista do acesso, na Série C 2020, com cinco gols. Foi pretendido pelo próprio Leão para a Segundona e o Paysandu também chegou a perguntar pelo centroavante, para a Terceirona deste ano.

Quem também foi destaque na campanha do Remo na Série C e hoje está no Londrina é o lateral-direito Ricardo Luz. Além deles, o técnico do LEC, Márcio Fernandes, é ex-jogador do Paysandu e foi campeão paraense pelo Leão, como treinador, em 2019. A lista é completada por dois ex-bicolores: o meia Celsinho e o goleiro Dalton.

A partida entre Londrina-PR x Remo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.