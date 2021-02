Proposta: Zagueiro troca Castanhal pelo Tapajós

O Campeonato Paraense de 2021 tem sua largada no domingo (28) com sua primeira rodada. Os clubes estão na fase final de treinamentos. Outros seguem reforçando sua equipe.

O Tapajós, único representante de Santarém, no Parazão, publicou em sua página oficial a contratação do polivalente Derlan, de 30 anos.

O atleta já está incorporado ao elenco do Boto e participou dos treinos de terça-feira (23) quando foi apresentado aos companheiros.

Derlan, com nome de batismo- Wanderlan Wallacy das Neves Silva, estava treinando no seu antigo clube- Castanhal, contudo, acertou o ingresso no Tapajós.

Com boa rodagem no futebol, Derlan tem passagens por clubes do Pará, do Amazonas e do Maranhão, onde atuou pelo Moto Clube.

O Tapajós joga contra o Independente, em Tucurui, no jogo de estreia no Parazão.