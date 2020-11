Principal contratação do Manaus não joga contra o Remo; goleiro titular pode ficar de fora

A partida decisiva entre Manaus x Remo, do próximo sábado (27), na Arena da Amazônia, vale a classificação para o time paraense e a sobrevivência da equipe manauara. O Gavião briga por uma das vagas no G-4, mas precisa vencer para poder chegar na última rodada com chances de passar de fase. O técnico do clube amazonense, Luizinho Lopes, não poderá contar com sua principal peça de meio-campo.

O meia Daniel Costa, de 32 anos, contratado para essa reta final da Série C não possui previsão de retorno aos gramados. O jogador sofreu uma entorse no joelho direito e desfalca o clube amazonense contra o Remo e também o Imperatriz-MA, na última rodada da competição. Januedo pode ser seu substituto ou Rossini, ex-Paysandu. Um empate garante o Remo na próxima fase e praticamente elimina a equipe amazonense, que dependerá de um tropeço do Paysandu para seguir com chances de avançar na competição.

Além do meia, o goleiro Jonathan, que desfalcou o Manaus contra o Santa Cruz-PE pode ficar de fora contra o Remo. Ele segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda e é dúvida. Caso não tenha condições de atuar, Gleibson será seu substituto.