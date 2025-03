Preston x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Copa da Inglaterra

Preston x Aston Villa disputam hoje, domingo (30/03), as quartas de final da Copa da Inglaterra. O jogo será realizado às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio Deepdale, em Preston, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Preston x Aston Villa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 09h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Preston venceu Charlton por 2 a 1, superou o Wycombe Wanderers nos pênaltis, após empate se gols; e venceu Burnley por 3 a 0.

Já o Aston Villa passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o West Ham, outra de mesmo placar contra o Tottenham e uma terceira de 2 a 0 contra o Cardiff.

Preston x Aston Villa: prováveis escalações

Preston: Woodman; Storey, Gibson, Lindsay, Bauer, Brady; Whiteman, Frokjaer-Jensen; Thordarson; Keane, Osmajic.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; McGinn, Tielemans; Asensio, Rogers, Rashford; Watkins.

FICHA TÉCNICA

Preston x Aston Villa

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Deepdale, em Preston, Inglaterra

Data/Horário: 30 de março de 2025, 09h30