Pressionado, Renato Gaúcho encara o 'carrasco' dos últimos treinadores do Flamengo

A frase "a cada três dias, temos uma decisão", habitualmente dita por Renato Gaúcho durante as coletivas de imprensa, nunca teve um peso tão forte quanto neste sábado. Isso porque o treinador do Flamengo entra pressionado para manter vivo o sonho do tricampeonato e, consequentemente, para vencer o Alético-MG, líder do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 19h. A partida é válida pela 29ª rodada da competição e terá transmissão em tempo real do L!.



Não bastasse a pressão em cima de Renato - que foi questionado sobre a parte tática e chegou a entregar o cargo à diretoria, mas foi demovido da ideia -, o adversário da vez tem sido um carrasco com os recentes treinadores do Fla.

Entre Jorge Jesus e Portaluppi, o Flamengo foi comandado por dois técnicos: Domènec Torrent e Rogério Ceni - e ambos foram demitidos após derrotas contra o Atlético-MG. O catalão perdeu o cargo após uma goleada por 4 a 0, no Mineirão, enquanto o ex-goleiro caiu após uma derrota por 2 a 1, no mesmo estádio.

O cenário dentro do Flamengo na época de ambas as demissões, inclusive, era de crise. Com Domènec, pesaram não só as duas goleadas consecutivas que o time sofreu (para São Paulo e Atlético-MG), mas também seguidas falhas - coletivas e individuais -, em especial no sistema defensivo.

Com Rogério Ceni, que foi demitido de madrugada, houve o episódio de um áudio vazado de Roberto Drummond, analista do departamento de scout do clube, que continha duras críticas ao treinador. O funcionário em questão ainda classificou Ceni como "uma pessoa ruim". No fim, ficou exposta uma relação desagastada do então treinador com a diretoria.



Como visto nos parágrafos anteriores, a situação com Renato também é de crise, mas diferenças ainda podem ser notadas. A mais clara é a confiança da diretoria do Fla, que bancou Portaluppi mesmo após ele ter colocado o cargo de treinador à disposição.

Outro ponto é que o jogo contra o Galo deste sábado será realizado no Maracanã. Nos casos de Domènec e Ceni, o Flamengo visitou o Atlético-MG em Belo Horizonte. Portanto, nesta noite, o Rubro-Negro Carioca contará com o apoio da Nação nas arquibancadas para sair com os três pontos desta "decisão" do Campeonato Brasileiro.