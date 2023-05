Presidente e vices do Bragantino renunciam aos cargos; junta governativa seguirá até novas eleições

O presidente da Diretoria Executiva do Bragantino, Elson Souza, entregou ao Conselho Deliberativo do clube a sua carta renúncia, na qual informa a decisão de não seguir mais à frente do Tubarão, que terminou o Campeonato Paraense deste ano na décima posição. Conforme o estatuto, novas eleições devem ser convocadas até o final do ano.

Embora não tenha informado no documento os motivos da renúncia, a decisão partiu de algumas necessidades pessoais. Segundo o presidente do Condel, Cláudio Wagner, Elson alegou questões de saúde para se desligar do posto.

"Em reunião com os conselheiros, ele falou que estava com problemas de saúde e precisava dar mais atenção para isso, cuidar dele e da família, assim como das atividades empresariais dele. A decisão foi comunicada em reunião no dia 15 do mês passado, mas somente hoje ele entregou a carta", explica Cláudio.

Além dele, os vices que compunham a chapa, Paulo Emílio e Paulo Corote também deixaram as suas funções, alegando que faziam parte de um projeto para o clube encabeçado por Elson. Conforme o presidente do Condel explica, havendo dupla renúncia, o estatuto do clube prevê a troca por uma nova diretoria executiva.

"Como os três renunciaram, pelo estatuto do clube, diante desta situação, o presidente do Condel assume o clube e convoca novas eleições num prazo de 60 dias. No entanto, caso o fim do mandato seja em menos de seis meses, o presidente do Condel fica no cargo até o cumprimento total da gestão", explica. Elson presidia o Bragantino há cerca de um ano e cinco meses, faltando pouco mais de seis meses para o fim do mandato.

Carta com a renúncia do presidente Elson Souza. (Divulgação)

Ou seja, com a saída de Elson e dos vices, Cláudio Wagner assume a presidência do Tubarão. Segundo ele, a prioridade no momento vai para a reestruturação do futsal e o pagamento dos compromissos que permaneceram na atual temporada. Ao lado dele, 11 conselheiros farão parte da junta governativa que vai trabalhar no planejamento de 2024.

"Hoje estamos com o projeto de retomada do futebol de salão profissional no Bragantino. Vamos voltar às competições profissional adulto e master. Há sete anos que não disputávamos o Campeonato Paraense e agora vamos nos organizar para participar novamente".

Além do esporte, a nova diretoria quer também sentar com os parceiros comerciais do clube, para que o clube possa montar um elenco competitivo para a próxima temporada. "Já temos alguns jogadores do clube que estão emprestados e estamos reestruturando as parcerias de patrocinadores, para quando iniciar o campeonato e o clube estiver estruturado financeiramente, nós possamos fazer boas contratações", encerra.