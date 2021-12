Presidente do Vila Nova afirma que não existe negociação com meia do Remo Felipe Gedoz

O Remo vive clima de final da Copa Verde, mas algumas situações estão sendo planejadas para 2022. Após o rebaixamento para a Série C, especulações sobre a saída do meia Felipe Gedoz surgiram, inclusive com possível interesse do Vila Nova-GO, adversário do Leão na final da Copa Verde. Porém, o presidente do Tigre, informou que não existe nenhuma negociação com o jogador.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes 820, de Goiânia (GO), o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, afirmou que não possui nenhuma negociação com o meia Felipe Gedoz, que inclusive já atuou pelo Goiás-GO, maior rival do Vila.

“Quanto ao Felipe Gedoz, não procede, não existe nenhuma negociação, nenhum acerto. Ainda assim, já temos jogador contratado para 2022, mas não se trata do Gedoz”, disse o mandatário do Tigre.

Felipe Gedoz está na sua segunda temporada no Remo. O jogador de 28 anos fez parte do acesso do Leão à Série B, mas também esteve no grupo que foi rebaixado para a Terceirona. Experiente, Gedoz teve passagens por vários clubes do futebol brasileiro, como Athletico Paranaense, Vitória-BA, Goiás-GO, além de ter jogado no Defensor e no Nacional do Uruguai e também no Brugge, da Bélgica.

Questionado por parte da torcida do Remo, Gedoz realizou 49 partidas com a camisa azulina em 2021, marcou nove gols e é o vice-artilheiro do Leão na temporada. O futuro do atleta é incerto no Baenão.