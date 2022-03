Presidente do PSG provoca tumulto após eliminação na Champions League; entenda

Depois de novo insucesso na principal competição de clubes da Europa, a Liga dos Campeões, o Paris Saint Germain se envolveu em outro assunto comentado, desta vez fora das quatro linhas. De acordo com informações do canal “Movistar Plus”, o presidente do clube, Nasser Al Khelaifi, teria invadido o vestiário da arbitragem para protestar contra a atuação do trio, durante a derrota do time para o Rela Madrid.

O time francês perdeu por 3 a 1, no estádio Santiago Bernabeu, e após o apito final, o dirigente, junto ao diretor de futebol do clube, Leonardo, se dirigiu até o vestiário da arbitragem, onde o presidente teria entrado gritando e gesticulando, além de ter insinuado que o PSG fora prejudicado.

Entretanto, segundo as informações divulgadas pela mídia espanhola, Nasser teria entrado, por engano, na sala onde estava o delegado de campo do Real Madrid, Mejía Dávila. Mediante o encontro indesejável, o presidente do PSG teria desferido algumas ofensas e dito “Eu vou te matar” para um funcionário do clube merengue que filmava a situação. A polícia precisou ser chamada para conter os ânimos.