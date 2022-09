Presidente do PSG manteve empresário em cárcere privado no Qatar, diz jornal

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain (PSG), teria mantido um homem em cárcere privado por cerca de 10 meses. A notícia foi divulgada pelo jornal francês “Libération”. Segundo a publicação, o rapaz foi mantido preso para impedir que informações confidenciais sobre o empresário fossem reveladas.

De acordo com as informações do jornal, o homem preso seria um empresário franco-argelino. Ele teria sido mantido à força em Doha, capital do Qatar, no início de 2020. O homem tinha informações sobre um suposto esquema de corrupção que o presidente do PSG e outras autoridades estariam envolvidos.

O empresário só foi liberado quando entregou todas as provas que tinha contra o dirigente ao advogado de Nasser Al-Khelaifi.

O presidente do PSG tem relação direta com as autoridades do Qatar. Ele é o atual CEO da QSI (Qatar Sports Investment), que é o fundo de investimentos vinculado ao governo do país. Em 2011, com um investimento bilionário, ele assumiu o Paris Saint-Germain.

(Aila Beatriz Inete, estagiária sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)