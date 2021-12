Presidente do Grêmio admite que Diego Souza pode ser recontratado

Após ser anunciado como carta fora do baralho para a temporada de 2022, o atacante Diego Souza pode ser recontratado pelo Grêmio.

Em conversa com a TV Bandeirantes, o presidente Romildo Bolzan explicou a situação do atleta dentro do clube.

- Há uma enorme escassez de centroavantes, uma situação complicada de contratar um que atenda nossa necessidade. Precisamos de mais um jogador. Não repusemos ainda. O Diego saiu por conta do encerramento do contrato. É uma situação que pode acontecer, de recontratá-lo - afirmou.

Cobiçado

Desde a sua saída do Grêmio, Diego Souza entrou na mira do Sport e Vasco, mas ambos não obtiveram a resposta do jogador.

Ao lado dos familiares, o atacante curte as festas de fim de ano e promete tomar uma decisão sobre o futuro em janeiro.