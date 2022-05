Presidente do Flamengo abre o jogo sobre a possível volta de Jorge Jesus

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, abriu o jogo sobre um possível retorno de Jorge Jesus à equipe Rubro-Negra. Durante esta semana, algumas declarações do técnico português repercutiram mal no Ninho do Urubu.

"Esquece! Essa hipótese que você disse não existe", disse Landim, em contato ao jornalista Eric Faria, da Rede Globo. A declaração foi apresentada ao público no programa "Seleção", do SporTV.

Após a demissão de Renato Gaúcho, no fim do ano passado, o Flamengo foi à Europa, representado por Marcos Braz e Bruno Spindel, em busca de um novo treinador. A dupla conversou com alguns nomes e fechou com Paulo Sousa, que comandava a Polônia.

Especulou-se que os dirigentes teriam também negociado com Jorge Jesus, o que foi negado por ele, que chegou a dar um prazo para o clube acertar o seu retorno (20 de maio).