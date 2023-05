Presidente de clube da série C promove sorteio de moto para atrair público

O presidente do Altos, Warton Lacerda, anunciou a promoção de um sorteio de uma motocicleta 0 km aos torcedores que comparecerem a todos os jogos do Jacaré, em casa, na série C do Campeonato Brasileiro. Warton também pediu para que o público compareça na partida contra o CSA.

A divulgação do sorteio ocorreu após a vitória de 2 a 1 sobre o Aparecidense. "Tem notícia boa além da nossa vitória. O Altos vai sortear uma motocicleta 0 km para o torcedor que participar de todas as partidas do Altos, em casa, já valendo contra o CSA”, anunciou.

“Quinta-feira, a moto vai estar desfilando em Altos e em Teresina. Vamos lá gente, lotar o Lindolfo Monteiro e fazer que nosso sonho se torne realidade”, completou.

O tal “sonho” dito pelo presidente se trata de conquistar o acesso para a série B do Campeonato Brasileiro, algo inédito para o estado do Piauí. “Não me deixem sozinho nesta luta, lutem junto comigo, junto com o professor. Eu convoco a torcida piauiense, a torcida altoense para sábado. Gente, é um sonho, mas não me deixem sonhar sozinho”, clamou.

O diretor de marketing dos Altos, Bruno Lacerda, explicou como vai funcionar a sistemática do sorteio. Será recolhido o bilhete de quem comparecer ao estádio nos seis jogos da fase classificatória. “Quem for a mais jogos tem mais chances de ganhar”, relatou.

Segundo o técnico Sérgio Soares, a torcida executa um papel importante que acaba refletindo nas quatro linhas. “Contamos com vocês. É importante a gente cada vez mais forte com nossa torcida, nós somos mais fortes enchendo nosso caldeirão. Nós vamos lutar por vocês dentro do campo, representando vocês, contamos com vocês. A luta aqui foi grande, mas lá junto com vocês, vamos lutar se dedicar para alcançar o resultado”, disse Sérgio.

Confira preços

Geral: R$ 20 inteira – R$ 10 meia / Arquibancadas: R$ 30 meia – R$ 15 meia / Cadeiras: R$ 50 inteira – R$ 25 meia

Locais de vendas:

Quiosque da i9 eventos (Shopping Rio Poty)

Centro Musical (Shopping Riverside)

Comercial Castelo (em Altos)

Vendas on-line - I9TICKETS.COM

Altos e CSA irão se enfrentar neste sábado, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)